Jovem Pan > Notícias > Brasil > Justiça de São Paulo autoriza quebra de sigilo para contas que chamaram Felca de pedófilo

Justiça de São Paulo autoriza quebra de sigilo para contas que chamaram Felca de pedófilo

Decisão do TJ-SP visa identificar responsáveis pelos ataques nas redes sociais; para evitar processo, defesa do youtuber oferece acordo aos acusados para se retratarem e doar R$ 250 para uma instituição de caridade

  • Por Jovem Pan
  • 14/08/2025 11h56
  • BlueSky
Reprodução/Instagram/@felca0 Felca Acusações surgiram após Felca publicar um vídeo denunciando perfis que promoviam a sexualização de crianças e adolescentes na internet

A Justiça de São Paulo determinou a quebra do sigilo de 233 perfis de redes sociais que acusaram o influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, de pedofilia. A decisão atende a um pedido da defesa do influenciador e permitirá a identificação dos responsáveis pelas postagens para que respondam pelos crimes de calúnia e difamação. A decisão judicial foi publicada na última terça-feira (12). As acusações surgiram após Felca publicar um vídeo, no dia 6 de agosto, denunciando perfis que promoviam a sexualização de crianças e adolescentes na internet. Em resposta, diversos usuários passaram a atacá-lo com a falsa acusação.

Com a decisão judicial, as plataformas digitais deverão fornecer os dados de identificação dos perfis, como o número de IP, para que os autores sejam qualificados e processados. A defesa de Felca ofereceu um acordo extrajudicial: os acusados que se retratarem publicamente e doarem R$ 250 para uma instituição de caridade não serão processados. Cerca de 80 pessoas já aceitaram o acordo.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Felca afirmou que todo o valor arrecadado com as ações judiciais contra aqueles que não aceitarem o acordo também será destinado a instituições de caridade. A repercussão do caso gerou debates sobre a exploração infantil online e motivou a discussão de novos projetos de lei sobre o tema.

*Com informações de David de Tarso 

Leia também

Comissão da Câmara aprova projeto que endurece penas para crimes de aliciamento de menores nas redes

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >