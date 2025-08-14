Justiça de São Paulo autoriza quebra de sigilo para contas que chamaram Felca de pedófilo

Decisão do TJ-SP visa identificar responsáveis pelos ataques nas redes sociais; para evitar processo, defesa do youtuber oferece acordo aos acusados para se retratarem e doar R$ 250 para uma instituição de caridade

Reprodução/Instagram/@felca0 Acusações surgiram após Felca publicar um vídeo denunciando perfis que promoviam a sexualização de crianças e adolescentes na internet



A Justiça de São Paulo determinou a quebra do sigilo de 233 perfis de redes sociais que acusaram o influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, de pedofilia. A decisão atende a um pedido da defesa do influenciador e permitirá a identificação dos responsáveis pelas postagens para que respondam pelos crimes de calúnia e difamação. A decisão judicial foi publicada na última terça-feira (12). As acusações surgiram após Felca publicar um vídeo, no dia 6 de agosto, denunciando perfis que promoviam a sexualização de crianças e adolescentes na internet. Em resposta, diversos usuários passaram a atacá-lo com a falsa acusação.

Com a decisão judicial, as plataformas digitais deverão fornecer os dados de identificação dos perfis, como o número de IP, para que os autores sejam qualificados e processados. A defesa de Felca ofereceu um acordo extrajudicial: os acusados que se retratarem publicamente e doarem R$ 250 para uma instituição de caridade não serão processados. Cerca de 80 pessoas já aceitaram o acordo.

Felca afirmou que todo o valor arrecadado com as ações judiciais contra aqueles que não aceitarem o acordo também será destinado a instituições de caridade. A repercussão do caso gerou debates sobre a exploração infantil online e motivou a discussão de novos projetos de lei sobre o tema.

