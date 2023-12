Justiça do Paraguai confisca bens de Dario Messer, o ‘doleiro dos doleiros’

Investigadores estimam que doleiro possua US$ 150 milhões em patrimônio em terras paraguaias, incluindo 109 imóveis, fazendas com cabeças de gado, carros de luxo, empresas e um avião

Reginaldo Pimenta/Agência O Dia/Estadão O doleiro Dario Messer é visto deixando a Superintendência da Polícia Federal, na Zona Portuária do Rio de Janeiro



A Justiça do Paraguai determinou o confisco de bens de um dos principais alvos da Operação Lava Jato no Brasil, o doleiro Dario Messer. Investigadores estimam que ele possua US$ 150 milhões em patrimônio em terras paraguaias, incluindo fazendas com cabeças de gado, carros de luxo, empresas e um avião. Entre os itens confiscados também estão 109 imóveis. As investigações apontam que Messer foi líder de uma operação de lavagem de dinheiro decorrente de corrupção praticada no Brasil. Entre os investigados do esquema está o ex-governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral. De acordo com o Ministério Público, os valores confiscados serão usados para o ressarcimento dos cofres públicos e serão divididos entre o governo do Brasil e do Paraguai. Dario Messer é alvo de sete ações na Justiça Federal do Rio de Janeiro. Ele chegou a ficar quatro anos foragido e, em 2020, fechou um acordo de delação premiada.

*Com informações da repórter Janaína Camelo