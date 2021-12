Justiça do Rio de Janeiro suspende liminar que afastou presidente do Iphan

Decisão acontece após recurso apresentado pela Advocacia-Geral da União; desembargador Miguel Filho afirmou que afastamento poderia trazer graves prejuízos ao instituto

Câmara dos Deputados Larissa Rodrigues Peixoto Dutra tomou posse em julho do ano passado



A Justiça do Rio de Janeiro derrubou a liminar que afastou a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Larissa Rodrigues Peixoto Dutra, da instituição. Segundo as informações, a decisão era temporária e foi derruba nesta segunda-feira, 20, após Larissa mostrar que não existia nenhuma irregularidade em seu trabalho. Na decisão, o desembargador Miguel Filho afirmou que o afastamento da chefia do Iphan pode trazer graves prejuízos às atividades do órgão. No entendimento dele, a suspensão teria potencialidade de causar grave lesão a ordem administrativa. Ao derrubar a liminar, Miguel Filho analisou um recurso apresentado ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região pela Advocacia-Geral da União (AGU). Larissa Dutra, que tomou posse em julho do ano passado, teria sido colocada no cargo após a reclamação do presidente Jair Bolsonaro sobre a atuação do órgão. Ele afirmou, em evento na Fiesp, ter feito a mudança no instituto para “não dar mais dor de cabeça”.

*Com informações do repórter Mateus Koelzer