Linha 4-Amarela do metrô volta a operar normalmente

Normalização do serviço acontece após quase uma semana de instabilidade, devido a um descarrilamento de um trem entre as estações Vila Sônia e São Paulo-Morumbi na terça-feira (9)

  • Por Jovem Pan
  • 15/09/2025 08h52
Reprodução/Redes sociais Trem da linha 4-Amarela do Metrô descarrila em São Paulo — Foto: Reprodução/Redes sociais Normalização da Linha 4-Amarela acontece após um descarrilamento de um trem que ocorreu entre as estações Vila Sônia e São Paulo-Morumbi

A Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo voltou a operar normalmente nesta segunda-feira (15), após quase uma semana de instabilidade. A normalização do serviço acontece após um descarrilamento de um trem que ocorreu entre as estações Vila Sônia e São Paulo-Morumbi na terça-feira (9). O incidente não deixou feridos, mas gerou um grande susto entre os passageiros. A concessionária ViaQuatro, responsável pela operação da linha, informou que equipes de técnicos e engenheiros trabalharam intensamente desde a última quinta-feira (11) para retomar o serviço.

Durante os trabalhos, foram identificados danos nos componentes do sistema de sinalização, mas a manutenção necessária para a retomada do serviço foi realizada. A concessionária também informou que uma peça danificada precisará ser importada da França, já que não está disponível no Brasil. No entanto, o serviço na linha já opera sem restrições.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA

