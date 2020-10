Justiça Federal anula resultado de eleições no CREA-SP

A atual administração do Conselho deve recorrer da decisão

Element5Digital/Pexels Uma tutela antecipada foi concedida para suspender a candidatura de Vinicius Marchesi que participou do pleito



A Justiça Federal invalidou por irregularidades as eleições do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (CREA-SP) que ocorreram no último final de semana. Uma tutela antecipada foi concedida para suspender a candidatura de Vinicius Marchesi que participou do pleito.

O candidato oposicionista, José Manoel Ferreira Gonçalves indica que não houve transparência no processo eleitoral. “A justiça federal de São Paulo decidiu que as eleições do CREA são inválidas porque desrespeitaram ordens judiciais e colocaram em uma cédula candidato que estava impedido de ser candidato. A decisão tomada hoje recoloca a lisura do processo eleitoral. A atual administração do Crea deve recorrer da decisão.

*Com informações do repórter Daniel Lian