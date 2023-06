Justiça mantém prisão de suspeito de matar o ator Jeff Machado

Rodrigues foi preso na sexta-feira, 16, no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, onde estava escondido; polícia chegou até ele após o acusado se conectar a uma rede de Wi-fi

Reprodução/Instagram/jeffmachadocosta Um comparsa do crime, foi preso antes de Bruno, e deu detalhes à polícia sobre o assassinato de Jeff Machado



O principal suspeito do assassinato do ator Jeff Machado, o assistente de produção Bruno Rodrigues, vai permanecer preso. Neste final de semana, ele passou por audiência de custódia e o juiz entendeu que não havia motivos para relaxar a prisão do assistente. Segundo o magistrado, o ato de prisão preventiva foi expedido de forma regular, dentro do prazo de validade e não se tem notícias de que a decisão tenha sido alterada posteriormente. Rodrigues foi preso na sexta-feira, 16, no Morro do Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro, onde estava escondido. Ele esteve foragido desde o início do mês de junho, andando por bairros como Ipanema e Leblon. A polícia chegou ao seu paradeiro após ele conectar o aparelho a uma rede de Wi-fi. No depoimento, Bruno permaneceu em silêncio, mas, em telefonema a parentes, negou envolvimento no crime. Jeff desapareceu no fim do mês de maio e , recentemente, seus restos mortais foram encontrados enterrados dentro de um baú. Um comparsa do crime, foi preso antes de Bruno, e deu detalhes à polícia sobre o assassinato de Jeff Machado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga