Justiça nega pedido para demolição de prédio de luxo construído sem autorização na zona oeste de SP

Reprodução/Jovem Pan News

A Justiça negou o pedido de demolição de um prédio de luxo construído no Itaim Bibi, na Zona Oeste de São Paulo. O empreendimento foi construído sem a autorização da prefeitura. O prédio tem 19 andares e está praticamente pronto. A decisão da Justiça, ele não precisará ser demolido, mas a construtora São José, responsável pelo empreendimento, terá que pagar multa de R$ 2,5 milhões, além de não realizar a venda de apartamentos e retirar de todas as plataformas, sejam elas físicas ou digitais, anúncios sobre o empreendimento. Em caso de descumprimento da última determinação, terá que pagar multa de R$ 50 mil por dia. A construtora terá o prazo de cinco dias úteis, a partir de sexta-feira, 11, para cumprir as determinações. A Subprefeitura de Pinheiros e a Corregedoria do Municípios abriram uma sindicância para apurar como o prédio foi construído sem fiscalização da prefeitura. Em setembro de 2022, a prefeitura chegou a emitir o alvará para que as obras começassem e não para que ele efetivamente fosse levantado. Como a Jovem Pan mostrou, o mandato da Bancada Feminista do PSOL havia pedido para que o local fosse transformado em uma habitação popular.

*Com informações do repórter Misael Mainetti