Em primeira aparição juntos, Kamala e Biden criticam ação de Trump na pandemia  

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT Kamala Harris acusou o atual presidente dos Estados Unidos de mergulhar o país em uma enorme crise



Kamala Harris fez o primeiro discurso ao lado de Joe Biden após ser anunciada como vice-presidente na chapa Democrata para as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Biden abriu o discurso agradecendo a parceira de campanha, garantindo que escolheu a “pessoa certa” para estar ao lado dele no pleito e que está pronta para o cargo. O Democrata teceu vários elogios a Harris, ressaltando a inteligência da senadora, e disse que ela será um exemplo para as meninas, principalmente as negras, que terão nela uma forma de representatividade. Em seu discurso, Kamala Harris se disse honrada em estar ao lado de Biden nas eleições. Ela também fez menção às mulheres que vieram antes dela e disse que só está ocupando este posto graças à coragem delas.

O discurso de Kamala foi marcado por críticas ao atual presidente, Donald Trump. Segundo ela, o republicano não está sabendo lidar com a crise causada pelo coronavírus e que ele “fracassou”. “O país pede por liderança, mas temos um presidente que se preocupa mais com ele mesmo do que com o povo que o elegeu”, disse. Na ocasião, Kamala Harris acusou Trump de mergulhar o país em uma enorme crise. Após o anuncio de Harris como vice na chapa Democrata, Trump disse estar surpreso e chamou a senadora de “falsa”, isso porque a senadora disputou no ano passado a corrida interna do partido Democrata para a candidatura presidencial e, na ocasião, fez críticas a Joe Biden por questões raciais.

*Com informações da repórter Camila Yunes