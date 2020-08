Na corrida presidencial para tentar tirar votos de Joe Biden e ajudar a reeleição de Donald Trump, o rapper parece não conseguir chamar a atenção dos eleitores

Divulgação/Netflix Kanye West não chamou a atenção dos eleitores americanos



Uma pesquisa do site POLITICO divulgada nesta quarta-feira (12) indica que apenas 2% dos negros americanos pretendem votar em Kanye West para presidente dos Estados Unidos. Entre todos os eleitores ouvidos pelo levantamento, o rapper também tem só 2% das intenções de voto. Os eleitores que não têm uma opinião formada sobre o músico somam 9%. A pesquisa é um banho de água fria nas esperanças dos Republicanos de que West poderia tirar votos do candidato Democrata, Joe Biden, e favorecer a reeleição do presidente Donald Trump.

“Eu acho que muitos negros veem a candidatura de Kanye West como quixotesca e não o consideram um candidato legítimo ao cargo”, disse Ron Christie, estrategista de campanha do partido Republicano e negro, ao POLITICO. “Acho que muita gente vai olhar para ele na hora de votar e pensar ‘acho que não'”, continuou, lembrando que os Democratas levam 90% dos votos dos negros tradicionalmente. Em entrevista recente à revista Forbes, Kanye confessou que entrou na corrida eleitoral para tentar tirar votos de Biden. O tiro, no entanto, parece ter saído pela culatra — principalmente após o Democrata ter anunciado a senadora negra Kamala Harris como vice na chapa dele. As eleições presidenciais nos Estados Unidos acontecem no dia 3 de novembro.