Lançamento de livro de Pavinatto sobre Lampião reúne multidão em São Paulo

Apresentador da Jovem Pan News contou a história de Lampião, criticando a visão de que ele seria um herói nacional

Lançamento aconteceu em uma livraria no Conjunto Nacional, localizado no Centro de São Paulo,



O escritor, advogado e apresentador da Jovem Pan News Tiago Pavinatto lançou um novo livro nesta sexta-feira, 11. “Da Silva: A Grande Fake News da Esquerda” é o nome da nova obra de Pavinatto. O lançamento aconteceu em uma livraria no Conjunto Nacional, localizado no Centro de São Paulo, e reuniu multidão de fãs do escritor e apresentador, que ficaram horas na fila para garantir exemplar e autógrafo. A mãe de Tiago, Fátima, disse que acreditava que o filho teria uma carreira brilhante, mas que ele superou as expectativas. “É tudo conquista e mérito dele. Imaginava nele um juiz, um promotor. Mas nunca nessa área”, diz Fátima. No livro, Pavinatto conta a história de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Segundo ele, uma figura que nunca foi herói ou vingador, mas sim terrorista e mercenário que extorquia ricos e acabava com a vida dos pobres. Para o escritor, um falso herói. “Desde o Prestes, na década de 1920, a gente tem um endeusamento como herói de um dos maiores criminosos da história do Brasil. Neste ano de 2023, ele foi homenageado pela Imperatriz Leopoldinense, que ganhou o carnaval do Rio de Janeiro e estavam lá próximos do PT, dos artistas que dizem defender as mulheres enquanto Lampião foi um dos maiores estupradores da história, foi um notório racista, um criminoso em todas as vertentes do crime”, diz Pavinatto. O escritor disse ainda que o livro dialoga com a situação atual. “A gente vai quer que não avançamos muita coisa”, finalizou.

*Com informações do repórter Misael Mainetti