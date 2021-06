Lei Seca completa 13 anos e multas nas rodovias federais caem 64%

Especialista alerta que próximo passo para garantir segurança no trânsito é aprimorar fiscalização para uso de psicoativos

André Borges/Agência Brasília Lei Seca completou 13 anos no Brasil



O número de motoristas flagrados dirigindo sob o efeito de álcool nas rodovias federais em 2020 caiu 64% em comparação ao ano anterior. Os dados refletem o endurecimento da Lei Seca, que completou 13 anos em vigência no Brasil. Só no ano passado, 12 mil motoristas foram autuados e 18 mil multas foram aplicadas. Segundo o especialista em medicina do tráfego Alysson Coimbra, o próximo passo da lei é aprimorar a fiscalização do uso de substâncias psicoativas por condutores. “Nós percebemos que houve sim uma redução do consumo de álcool pela redução dos flagrantes através das autoridades policiais, principalmente nas rodovias federais, mas cresceu de forma muito espantosa o consumo de substâncias psicoativas. Precisamos descobrir novos métodos e novas metodologias para que continuemos preservando vidas no trânsito do Brasil”, afirmou. Neste ano, o código de trânsito brasileiro decidiu que o motorista que provocar mortes ou ferimentos graves ao dirigir alcoolizado perde o direito a penas alternativas como a prestação de serviços comunitários.

*Com informações do repórter Vinícius Moura