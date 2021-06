Rio de Janeiro começa a planejar comemorações de Ano-Novo e Carnaval

Sonho de receber comemorações em 2022 deve ser realizado se cidade não atrasar calendário de vacinação, que pretende iniciar imunização de todos os adultos até agosto

ELLAN LUSTOSA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Prefeitura começou articulações para realizar Carnaval em 2022



A cidade do Rio de Janeiro se prepara para conquistar o sonho de fazer uma festa de ano novo e de Carnaval no ano de 2022. A prefeitura, que suspendeu as festas de rua e da Marquês de Sapucaí por causa da disseminação da Covid-19 em 2021, inicia a confecção de um “caderno de encargos” para a festa de Réveillon e se movimenta para viabilizar o carnaval liberando o acesso à Cidade do Samba, local no qual se concentram os barracões das escolas que desfilam nos dias de folia. Tudo vai depender diretamente do cumprimento do cronograma de imunização contra o novo coronavírus. O governo de Eduardo Paes espera vacinar com pelo menos uma dose todos os adultos até o dia 31 de agosto, adiantando o calendário anterior, que estipulava como data para vacinação dos últimos adultos o dia 22 de outubro. A partir de setembro, a cidade quer imunizar adolescentes com entre 12 e 17 anos utilizando a vacina da Pfizer, que recebeu chancela da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para essa faixa etária.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga