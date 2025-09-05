Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Leilão do Túnel Santos-Guarujá acontece nesta sexta na B3 em SP

Leilão do Túnel Santos-Guarujá acontece nesta sexta na B3 em SP

Avaliada em R$ 6,8 bilhões, a obra será conduzida por um consórcio vencedor que assumirá a responsabilidade pela construção, manutenção e operação da estrutura por um período de 30 anos

  Por Jovem Pan
  • 05/09/2025 10h30
Edson Lopes Jr/Divulgação tunel santos guaruja Do valor total do investimento, R$ 5,1 bilhões serão financiados pelos governos federal e estadual

Nesta sexta-feira (5), em São Paulo, ocorre um evento que promete marcar a história da engenharia brasileira: o leilão para a construção do primeiro túnel submerso do Brasil. Este projeto ambicioso visa conectar as cidades de Santos e Guarujá, no litoral paulista, e é o primeiro desse tipo em toda a América Latina. Atualmente, cerca de 78 mil pessoas dependem de balsas para realizar essa travessia diariamente. Avaliada em R$ 6,8 bilhões, a construção será conduzida por um consórcio vencedor que assumirá a responsabilidade pela construção, manutenção e operação do túnel por um período de 30 anos.

A competição pelo leilão é acirrada, envolvendo dois consórcios europeus de peso: um espanhol e outro português. A Acciona, da Espanha, que já possui experiência na construção de linhas de metrô em São Paulo, e a Mota, de Portugal, são as principais concorrentes na disputa. Curiosamente, não há participação direta de empresas brasileiras no leilão. O evento contará com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e de representantes do governo federal, destacando a importância do projeto. Do valor total do investimento, R$ 5,1 bilhões serão financiados pelos governos federal e estadual, demonstrando o compromisso das autoridades com a infraestrutura do país.

Paralelamente ao leilão do túnel, o governador Tarcísio de Freitas também participará de um leilão de rodovias nas regiões de Marília e Sorocaba, programado para as 10 horas. Este projeto de concessão abrange 285 km de rodovias e envolve um investimento de R$ 5,8 bilhões, beneficiando 11 cidades. A expectativa é que essas obras tragam melhorias significativas para a infraestrutura e a mobilidade na região, impulsionando o desenvolvimento econômico local.

O túnel submerso, com 1,5 km de extensão, dos quais 900 metros estarão debaixo d’água, promete ser um marco na engenharia brasileira.

Com informações de Marcelo Mattos

*Reportagem produzida com auxílio de IA

