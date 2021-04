Leilões serão ‘alavanca’ para retomada econômica, diz Tarcísio Gomes de Freitas

Objetivo do governo federal é transferir 28 ativos à iniciativa privada, sendo 22 aeroportos, cinco terminais portuários e um trecho da Ferrovia de Integração Leste-Oeste

Segundo Tarcísio Gomes de Freitas, um dos objetivos da transferência à iniciativa privada é reduzir o custo de logísticas e tornar o Brasil um país mais produtivo



A Infra Week, semana da infraestrutura, começa nesta quarta-feira, 7, e acontece até a sexta-feira. Serão três dias de leilão na B3 em que o governo federal pretende transferir para a iniciativa privada a gestão de 22 aeroportos, cinco terminais portuários e um trecho da Ferrovia de Integração Leste-Oeste. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, considera que os leilões vão permitir que o setor se torne uma das “alavancas” da retomada econômica após a pandemia de Covid-19. “Nosso objetivo primeiro não é arrecadação. Nosso objetivo primeiro é a geração de investimentos, porque com os investimentos virão os empregos e nós temos pelas metodologias disponíveis do Banco Mundial e do BNDES uma quantidade grande de empregos diretos e indiretos gerados pelo efeito renda. Com o que nós já produzimos, em torno de 600 mil novos postos, um pouco mais do que isso, em torno de 659 mil postos. A ideia é transferir para a iniciativa privada mais de 50 ativos no ano de 2021.”

Os leilões desta semana marcam a etapa final de um ciclo de estruturação de projetos, que conta com a aceitação do mercado. Segundo Tarcísio Gomes de Freitas, um dos objetivos da transferência à iniciativa privada é reduzir o custo de logísticas e tornar o Brasil um país mais produtivo. “Chegar para o mercado e dizer ‘e aí, qual a percepção de vocês?’ E a gente espera que o mercado venha e receba os nossos projetos entendendo o potencial do nosso país, o potencial de crescimento, entendendo a sofisticação das modelagens e, no final das contas, ficaremos muito felizes elos investimentos que serão gerados. Em uma semana R$ 10 bilhões de investimentos contratados, o que representa mais do que o orçamento anual do Ministério da Infraestrutura.” Até o momento, são R$ 44 bilhões em investimentos contratados e R$ 13 bilhões em outorgas. A meta é chegar ao final do governo com a marca ousada de R$ 250 bilhões em investimentos assegurados.

