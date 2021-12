Lewandowski envia à PGR pedido de investigação de Bolsonaro por fala sobre funcionários da Anvisa

Presidente ameaçou em live divulgar nome dos responsáveis pela aprovação de vacinas contra a Covid-19 em crianças a partir dos cinco anos de idade

Fotos Públicas/Reprodução Lewandowski encaminhou pedido contra Bolsonaro à PGR



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, enviou à Procuradoria-geral da República (PGR) nesta segunda-feira, 28, o pedido do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado pela suposta intimidação de servidores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após defender em live pela internet a divulgação de nomes dos funcionários do órgão que aprovaram a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 com uma dose reduzida da vacina da Pfizer. “Rapidamente eu não vou tecer comentários, mas hoje a Anvisa aprovou a vacinação para crianças a partir de 5 anos de idade. A Anvisa não está subordinada a mim, não interfiro lá. Eu pedi extraoficialmente o nome das pessoas que aprovaram a vacina para crianças a partir dos cinco anos, queremos divulgar o nome dessas pessoas para que todo mundo tome conhecimento de quem são essas pessoas e obviamente forme o seu juízo”, afirmou. No pedido, o deputado petista sugere que as declarações de Bolsonaro visam aumentar o número de ameaças recebidas por diretores da Anvisa e solicita que seja apurado se o presidente da república cometeu incitação ao crime. Em outra decisão na véspera de Natal, Lewandowski deu cinco dias para o governo explicar a intenção de exigir prescrição médica para a vacinação infantil contra a Covid-19. O prazo termina na quarta-feira, 29.

*Com informações da repórter Katiuscia Sotomayor