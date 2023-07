Jovem do Guarujá diz que sofreu bullying por se chamar Barbie e ser negra: ‘Hoje consigo entender’

Modelo do Guarujá, litoral de SP, foi batizada com esse nome por causa da famosa boneca da Mattel

Arquivo pessoal/Barbie Oliveira Costa e Silva Barbie Oliveira Costa e Silva tem 23 anos e mora no Guarujá, litoral de SP



Nascida e criada no Guarujá, litoral de São Paulo, Barbie Oliveira Costa e Silva tem 23 anos e se divide nas funções de modelo, figurante e nail designer. O nome pouco convencional da jovem foi, sim, inspirado na boneca da Mattel que na última quinta-feira, 20, ganhou um live-action estrelado por Margot Robbie. “Minha mãe sempre gostou da boneca, mas na infância ela só tinha uma para dividir com as irmãs, então ela decidiu que teria uma de verdade”, contou Barbie em entrevista à Jovem Pan. A modelo tem mais seis irmãs, todas com nomes mais comuns. “Minha mãe me disse que sentiu que eu teria que ser a Barbie.”

A expectativa pelo filme de Greta Gerwig, que tornou a boneca Barbie um dos assuntos mais falados do momento, só aguçou ainda mais a curiosidade das pessoas em torno do nome da jovem do Guarujá. “A minha vida toda sempre foi assim, as pessoas ficam muito curiosas por conta do meu nome. Na escola, em lugares públicos, sempre despertou a curiosidade de quem não me conhecia”, explicou. Além de lidar com frequentes questionamentos sobre seu nome, a jovem também precisou enfrentar situações de bullying e ouviu comentários preconceituosos na infância. “Hoje eu consigo entender que o problema não era o meu nome em si e, sim, o fato de eu ser negra”, comentou.

Ao longo dos anos, as bonecas Barbie foram ganhando novas versões e apostando em diversidade, no entanto, nem sempre foi assim. “Eu, como uma menina negra, com certeza não me sentia representada com uma boneca loira, acho que quando saiu outras versões da Barbie eu aprendi até a gostar mais do nome, por conta da representatividade que isso trouxe”, falou a jovem. Mesmo com as adversidades enfrentadas por se chamar Barbie, a modelo garantiu que nunca pensou recorrer à Justiça para tentar mudar de nome. “Eu amo o meu nome e amo o fato de não ter um nome comum”, afirmou. Quanto ao filme que está em cartaz nos cinemas, ela confessou que está ansiosa para assistir. “Estou bem animada, mas não consegui assistir ainda porque os ingressos acabaram muito rápido. Estou aguardando uma oportunidade.”