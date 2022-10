Líder dos ruralistas na Câmara dos Deputados aposta em reeleição de Jair Bolsonaro

Para Sergio Souza, caso Lula se torne o novo presidente da República, ele terá que ouvir a bancada e negociar se quiser aprovar projetos de relevância nacional no Congresso

Foto: Gilmar Felix/Câmara dos Deputados Deputado Sérgio Souza (MDB-PR), líder da bancada ruralista na Câmara dos Deputados



O líder da Frente Parlamentar da Agropecuária da Câmara dos Deputados, deputado Sergio Souza (MDB-PR) aposta na reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) no próximo dia 30. Entretanto, em caso de vitória do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o novo mandatário deverá ouvir as demandas da bancada ruralista se quiser aprovar projetos de interesse nacional.”Uma pessoa de 77 anos não vai mudar de opinião no meio do caminho. Ou houve uma orientação de marketing para dizer ‘precisamos ganhar a eleição, retira, muda ali, dá um recado’. Mas´, em qualquer uma das nossas pautas, é só olhar como vota, tanto no Senado quanto na Câmara, as pautas do agro, de que lado ou não”. Souza criticou a proposta incluída na última versão do plano de governo de Lula de regular a produção agrícola. A campanha do petista informou que o texto apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral está errado e que será corrigido, mas a declaração não convenceu os ruralistas do Congresso Nacional. “Se olhar o agro numa proposta que está no plano de governo da esquerda, de regular o agro, de taxar o agro, para não haver exportação, quem regula preços é mercado, e alguns deles são commodities, não tem controle nem mesmo aqui no Brasil. O que não é commodity, como a carne bovina, por exemplo, se regula internamente. Vai acontecer o que está acontecendo na Argentina. Nós temos propriedades rurais enormes, pequenas e médias abandonadas, e para o produtor não compensa mais plantar”, declarou.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore