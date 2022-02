Lideranças do PT e PSB reagem a críticas de Eduardo Paes a Lula

Prefeito afirmou que o petista não é uma figura relevante para definir a eleição ao governo fluminense

FERNANDO SILVA /FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Paes criticou o apoio do petista e ao deputado federal Marcelo Freixo, que vai disputar as eleições estaduais neste ano



Lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Socialista Brasileiro (PSB) reagiram às críticas feitas pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Paes criticou o apoio do petista ao deputado federal Marcelo Freixo, que vai disputar as eleições estaduais neste ano. Para o prefeito, Lula não é uma figura relevante para definir a figura do governo do Estado. Ele também afirmou que o ex-presidente estaria usando uma espécie de “salto alto”, querendo a presidência da República, governo do Estado, Senado Federal e que todos vão atrás dele. As declarações de Eduardo Paes motivaram as reações de lideranças. O próprio deputado federal Marcelo Freixo afirmou que Lula é uma figura relevante para definir as eleições ao governo fluminense. Por sua vez, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Siciliano (PT), disse ter ficado surpreso com o conteúdo das declarações de Paes. Até o momento, Eduardo Paes ainda não disse abertamente quem vai apoiar na corrida pelo governo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga