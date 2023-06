Light tem até esta segunda-feira para apresentar pedido de renovação da concessão

Contrato atual termina em 2026, mas rito legal determina que empresa deve apresentar pedido de renovação anos antes

Reprodução/Facebook/LIght Objetivo da Light é antecipar renovação para melhorar situação financeira



A Light, distribuidora de energia que atende a cidade do Rio de Janeiro e mais de 30 municípios no Estado, tem até esta segunda-feira, 5, para apresentar à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e ao Ministério de Minas e Energia o pedido de renovação da concessão. A concessão vence em 2026, mas o rito legal prevê que o pedido pela renovação deve ser apresentado anos antes do vencimento. A Light quer antecipar a renovação, o que seria importante dentro do processo envolvendo a recuperação judicial da companhia. No mês passado, através de sua holding, foi feito um pedido de recuperação judicial à Justiça do Rio de Janeiro, que acabou sendo acolhido. Apesar disso, segundo a Aneel, a Light vem cumprindo com todos os compromissos setoriais e regulatórios, sem motivos para se pensar em intervenção. A companhia também solicitou à Aneel um reajuste extraordinário entre 5% e 10% na conta de energia elétrica.