Presidente da França confirma encontro com Lula em Paris

Nas redes sociais, Emmanuel Macron informou que deverá receber o presidente brasileiro entre os dias 22 e 23 de junho; petista pode prolongar viagem e visitar o Vaticano

PAULO BOMTEMPO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Antes de embarcar para a Europa, Lula terá compromissos no Nordeste nesta semana



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está se preparando para um novo roteiro internacional. Isso porque o presidente da França, Emmanuel Macron, confirmou através das redes sociais uma viagem de Lula à Paris entre os dias 22 e 23 de junho. Os dois participarão de uma reunião de cúpula por um novo pacto mundial, como explicou o francês. Segundo Macron, mundo precisa de uma economia verde, que não deixe ninguém para trás. O francês disse ainda que, juntos, os países poderão criar um novo pacto financeiro. Existe a possibilidade de Lula estender sua viagem pela Europa e visitar o Vaticano. Por enquanto, ainda não há confirmação de encontre com o Papa. Enquanto não embarca para a Europa, o presidente participará nesta segunda-feira, 5, de solenidade em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, no Palácio do Planalto, em Brasília. A cerimônia deverá reunir embaixadores dos países que fazem doações para o Fundo Amazônia e governadores dos Estados da Amazônia Legal. Na terça-feira, 6, Lula deverá visitar uma feira de tecnologia agrícola na Bahia. No Congresso, a expectativa é de que a pauta seja bem esvaziada por conta do feriado de Corpus Christi. Entretanto, na terça-feira, a CPMI dos atos de 8 de Janeiro deve se reunir para apresentar o plano de trabalho.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin