Lira e Pacheco pedem a secretário-geral da ONU antecipação do envio de vacinas da Covax

Na ligação, Arthur Lira leu para Guterres uma carta, enviada no fim de março, na qual menciona as mais de 300 mil mortes por Covid-19



Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, pediram que a entrega de vacinas contra a Covid-19 ao Brasil seja antecipada pelo consórcio Covax Facility. Eles conversaram por telefone com o secretário-geral da ONU, António Guterres. Pelas redes sociais, ambos informaram que explicaram a Guterres a situação grave em que o país se encontra na pandemia. Eles pediram que o Brasil se torne prioridade na entrega de imunizantes. Liderado pela Organização Mundial da Saúde, o consórcio Covax Facility tem previsão de entregar ao Brasil 42 milhões de doses da vacina de Oxford com a AstraZeneca.

Na ligação, Arthur Lira leu para Guterres uma carta, enviada no fim de março, na qual menciona as mais de 300 mil mortes por Covid-19 no Brasil. O documento afirma que o país já comprou as vacinas necessárias, mas precisa de ajuda da comunidade internacional para acelerar o fluxo de entrega. Para o mês de abril, a previsão total do recebimento de vacinas pelo Ministério da Saúde é de 25,5 milhões de doses dos imunizantes de Oxford e da CoronaVac. O número é bem abaixo da previsão inicial apontada pelo ministro Marcelo Queiroga, que era de 47,3 milhões.

