Lojas Cem expandem rede e reforçam otimismo com desempenho do varejo

Segundo o superintendente do empreendimento, José Domingos Alves, o crescimento do negócio no primeiro semestre de 2022 foi de 25%

Reprodução/Jornal da Manhã/Jovem Pan News José Domingos Alves, superintendente das Lojas Cem



O varejo brasileiro fecha o primeiro semestre do ano pela primeira vez em dois anos sem nenhum tipo de interrupção forçada, fechamento de lojas, em razão da pandemia da Covid-19. O superintendente das Lojas Cem, José Domingos Alves, comentou sobre o momento e o posicionamento da marca no atual contexto em entrevista exclusiva para a Jovem Pan News. “Só o fato de você não ter a interrupção de nenhum mês, você não ter que fechar o seu negócio por conta da pandemia, por si só, isso já é um ganho muito grande. Lógico que nós estamos aí com a inflação um pouco fora do controle, taxa de juro um pouco mais alta, tudo isso interfere evidentemente no resultado. Mas, como nós sempre estivemos bem preparados para atender essas demandas de dificuldade, nós estamos encerrando esse semestre com crescimento na ordem de 25%. Então, podemos considerar que é um bom resultado, é um bom superávit, entendendo logicamente que houve uma paralisação no ano anterior, que isso também proporciona um crescimento um pouco diferenciado. Mas foi um semestre de recuperação”, afirma Domingos Alves.

Nesta sexta-feira, 1º, as Lojas Cem completam 70 anos de atividades no varejo brasileiro. Em comemoração, a empresa inaugura neste dia uma nova loja em Porto Royal, no Estado do Rio de Janeiro. “Eu não estava empresa quando tudo começou, mas eu entrei quando havia apenas 20 filiais. E eu pude presenciar grandes alterações, grandes mudanças, seja no nosso crescimento e também que aconteceu no país. Passamos por inflações de 80%, 90% ao mês. Tivemos confisco de poupança, tivemos mudanças drásticas de plano de governo, de plano econômico, dois impeachments, passamos por tudo isso, crise nacional, crise internacional. E, com tudo isso, nós sempre crescemos de forma orgânica e com o pé no chão, criando estrutura. Em todas essas crises, nós sempre saímos muito mais fortalecidos do que entramos. E não é diferente desta última agora que entramos, infelizmente, da pandemia. Nós estamos saindo seguramente muito mais forte do que nós entramos. Evidentemente que isso se dá por causa do cuidado que nós temos com o nosso negócio”, disse.

Apesar da alta inflação e dos juros elevados, Domingos Alves ressalta que os impactos negativos da crise econômica não têm afetado as Lojas Cem. “A gente percebe que isso tem afetado algumas empresas, a gente percebe isso no dia a dia, em conversas com o setor. As pessoas realmente estão tendo sérias dificuldades. Mas isso é uma questão de gestão. Lógico que isso [a economia] interfere, mas se você está preparado evidentemente que isso fortalece o seu negócio”, completou o superintendente das Lojas Cem.

O empreendimento lança a loja de número 296 nesta sexta-feira e promete promoções e vantagens para os consumidores. “Com um orgulho muito grande, nós nunca fechamos nenhuma filial na nossa história. Se você buscar pela sua memória, vai lembrar de grandes empresas do varejo brasileiro que, nessas sete décadas, deixaram de existir. E nós temos o orgulho de dizer que nem sequer fechamos uma loja na nossa história. Isso traduz a nossa grandeza, traduz o nosso trabalho e a confiança que a gente adquiriu ao longo do tempo, dos nossos clientes, dos nossos parceiros, dos nossos fornecedores. Para nós é uma alegria muito grande poder estar comemorando, exatamente hoje, dia 1º de julho, os nossos 70 anos”, finalizou Domingos Alves.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos