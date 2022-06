Símbolo de tradição e qualidade, Lojas Cem celebra 70 anos de conquistas

Rede com mais de 300 unidades é exemplo de gestão no varejo brasileiro; em encontro, diretores relembraram a trajetória da empresa e revelaram projetos futuros

Divulgação A rede varejista celebrou seus 70 anos em evento



Em evento realizado na cidade de Campinas, interior de São Paulo, a Centro dos Eletrodomésticos e Móveis, popularmente conhecida como Lojas Cem, comemorou 70 anos de sua criação. No encontro com funcionários, o diretor Natale Dalla Vecchia relembrou a trajetória da empresa e negou que o caminho foi fácil. “Muita gente confunde sucesso nos negócios com sorte. Sorte só existe na loteria, não existe sorte nos negócios. Sorte consiste no sábio aproveitamento das oportunidades. Aproveitou bem, deu sorte, venceu. Aproveitou mal, quebra e a família fala que teve azar, azar nada! Ele só não aproveitou a oportunidade que surgiu”, declarou.

O sócio-diretor Cícero Dalla Vecchia ressaltou as sucessivas crises econômicas que o país enfrenta e exaltou os funcionários da gigante do varejo de móveis: “Confiem que nós vamos sair da crise melhor do que entramos e possivelmente com um ganho de mercado em cima dos concorrentes porque nós temos essa resiliência, esse apoio e essa força que vocês tem nas lojas. Então confiem que este ano será bom e ano que vem vamos estar melhor ainda”.

O diretor Roberto Benito revelou no evento os planos de expansão da rede: “Nós estamos com projetos aprovados pela prefeitura e vamos começar estas obras imediatamente e elas vão ser inauguradas antes do final do ano. Continuamos à todo vapor com as reformas também, transformamos as lojas que estão com 8 ou 9 anos em lojas novas”, projetou. Também compareceram no evento representantes da Jovem Pan como o vice-presidente Marcelo Carvalho, o ex-jogador Vampeta, o jornalista Wanderley Nogueira e o chefe de conteúdo da Jovem Pan News, Carlos Aros. A rede varejista e o grupo de comunicação também comemoram uma parceria de quase 30 anos em 2022.

“Completamos 70 anos de história no varejo brasileiro, que todos nós sabemos da dificuldade que é, e qualquer ramo não é fácil. Estamos completando 70 anos com um diferencial muito grande, foram 70 anos de luta, de batalha, porém, nós temos uma marca muito interessante no varejo brasileiro. Todas as lojas e filiais que nós abrimos, nós nunca tivemos o desprazer de encerrar uma porta, de fechar uma loja. Estamos plenamente preparados para a continuidade, para poder se desenvolver, crescer e ajudar o Brasil a gerar emprego e girar a economia”, declarou o superintendente das Lojas Cem, que também aproveitou a oportunidade para agradecer aos mais de 14 milhões de clientes cadastrados na rede.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos