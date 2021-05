Luciano Hang, dono das lojas Havan, ganha ‘carona’ em moto com Bolsonaro

Presidente fez viagem de moto sobre ponte do Abunã, inaugurada nessa sexta-feira ligando os estados do Acre e de Rondônia

Anderson Riedel/Fotos Públicas Presidente deu carona para empresário Luciano Hang



O presidente Jair Bolsonaro protagonizou uma cena inusitada nessa sexta-feira, 7, em Rondônia, durante a inauguração da ponte do Abunã, que liga o Estado ao Acre. Testando o empreendimento, Bolsonaro resolveu atravessar o trecho em uma motocicleta. Em um trecho da viagem, o empresário Luciano Hang, dono das lojas Havan e apoiador do presidente, subiu em sua garupa. O presidente também ofereceu carona ao ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Nos dois casos, todos esqueceram de usar o capacete, como exigido pelo código de trânsito brasileiro, o que renderia multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira, além da suspensão do direito de pilotar. A ponte inaugurada nessa sexta foi construída sobre o Rio Madeira e servirá de conexão entre as cidades de Rio Branco, no Acre, e Porto Velho, em Rondônia. Com 1.517 metros de extensão, a ponte do Abunã é a segunda maior em água doce do Brasil. A obra foi iniciada em 2014, mas parou várias vezes. O investimento total foi de R$ 148 milhões.

*Com informações do repórter Fernando Martins