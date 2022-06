Luciano Vieira, vereador do Rio de Janeiro, tem carro atingido por tiros na Avenida Brasil

Em entrevista ao repórter Rodrigo Viga, do Grupo Jovem Pan, o político contou que os bandidos estavam em uma motocicleta, pediram para ele estacionar o automóvel e dispararam quatro vezes

Reprodução/Jovem Pan Carro de Luciano Vieira, vereador do Rio de Janeiro



O vereador Luciano Vieira (Avante-RJ) passou por um susto no último sábado, 25, ao ver seu carro ser atingido por tiros na Avenida Brasil, Zona Sul do Rio de Janeiro. Em entrevista ao repórter Rodrigo Viga, do Grupo Jovem Pan, o político contou que os bandidos estavam em uma motocicleta, pediram para ele estacionar o automóvel e dispararam quatro vezes, sendo duas em sua direção. De acordo com o vereador, ele não se feriu por causa da blindagem do veículo. À JP, Luciano afirmou que o episódio trata-se de uma tentativa de homicídio ou até mesmo um crime político, já que ele é pré-candidato à deputado federal e tem a região como reduto eleitoral. A Policia Civil do Rio de Janeiro, no entanto, investiga se o caso pode ser considerado uma tentativa de assalto ou de assassinato.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga