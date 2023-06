Lucro bilionário do FGTS será distribuído pela Caixa até agosto

O valor total a ser distribuído depende do lucro do banco em 2022, que estava estimado em R$ 15 bilhões, e do percentual a ser liberado pelo Conselho Curador do FGTS

Marcelo Camargo/Agência Brasil Em 2021, mais de R$ 13 bilhões foram distribuídos pela Caixa



Até o fim de agosto deste ano, a Caixa Econômica Federal deverá distribuir o lucro bilionário do FGTS entre os trabalhadores. O dinheiro vai ser creditado na conta dos trabalhadores com fundo de 31 de dezembro de 2022 e valem apenas as transações previstas em lei. O valor total a ser distribuído depende do lucro do banco em 2022, que estava estimado em R$ 15 bilhões, e do percentual a ser liberado pelo Conselho Curador do FGTS, que reúne representantes de empresas, do governo e também dos trabalhadores. Em 2021, o conselho distribuiu mais de 99% do resultado de mais de R$ 13 bilhões. A cada R$ 100 na conta do FGTS em 31 de dezembro, foram creditados R$ 2,75. O conselho tem encontros marcados para junho e julho deste ano. O dinheiro não chega facilmente ao bolso do trabalhador, porque só pode ser sacado em alguma situações, como demissão sem justa causa ou compra da casa própria. A nota afirmou que as informações serão divulgadas pelo site da instituição e do próprio FGTS.

*Com informações do repórter Misael Mainetti