Lucro do BNDES cresce 29% e atinge R$ 11,3 bilhões no 3º trimestre

Arquivo/Agência Brasil Aumento está sendo impulsionado pelos resultados em participações societárias, que são ações do banco em empresas terceiras



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) teve lucro, no terceiro trimestre deste ano, de R$ 11,3 bilhões, o que representa uma alta de 29% em relação ao mesmo período de 2020. Ao longo de 2021, o lucro líquido do banco já soma R$ 26,4 bilhões, 93% acima do resultado de 2020. O aumento está sendo impulsionado pelos resultados em participações societárias, que são ações do banco em empresas terceiras. No terceiro trimestre, houve uma alta de 73% nos empréstimos ante o segundo trimestre e de 13% relação ao ano passado. A diretora do BNDES, Bianca Nasser, destaca o saldo positivo com as intermediações financeiras e resultado de quase R$ 10 bilhões nas participações societárias. “Indica a estabilidade e a solidez do nosso seguimento de intermediação financeira, que vem da nossa aplicação de tesouraria e da carteira de crédito, que vem se mantendo no patamar de R$ 450 bilhões e, devido a essa alta, traz robustez aos resultados”, afirmou. Ao final do terceiro trimestre de 2021, o banco tinha 53,6% da carteira de crédito vinculada a projetos que apoiam a economia verde e o desenvolvimento social, com investimentos de R$ 3 bilhões e R$ 4,7 bilhões para essas ações no período, respectivamente.

