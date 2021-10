Trabalhador poderá usar dinheiro do FGTS para comprar ações da Eletrobras

Empregados e aposentados da Eletrobras terão prioridade para comprar até 10% das ações ofertadas

Agência Brasil Apesar de todos poderem comprar as ações da Eletrobras, o governo federal deseja manter o controle acionista da eletronuclear



O Governo Federal aprovou o modelo de privatização da Eletrobras com a possibilidade do trabalhador usar recursos do FGTS pra comprar ações, assim como aconteceu no passado com a Petrobras. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a ideia é que o leilão seja marcado para o primeiro trimestre de 2022. O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montesano, defendeu o que ele chamou de democratização do capital. No caso da Eletrobras, todos poderão comprar ações. “A gente também está trazendo a oportunidade para aqueles brasileiros que têm valores depositados no FGTS de sacar parte do recurso, estamos falando de até R$ 6 bilhões do montante total advindo do FGTS, para que, com esse recurso, ele seja alocado, que ele seja direcionado a compra de ações da Eletrobras. Empregados e aposentados da Eletrobras terão prioridade para comprar até 10% das ações ofertadas. A modelagem que foi definida pelo BNDES agora será encaminhada para aprovação do Tribunal de Contas da União (TCU). No caso da eletronuclear, responsável pelas usinas de Angra e da Itaipu binacional, o objetivo do Governo é permanecer com o controle acionário dessas empresas.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin