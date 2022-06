Lula ataca Bolsonaro, defende liberdade religiosa e diz que vai ‘distribuir a riqueza do país a todos’

Ao lado de Geraldo Alckmin (PSB), vice da chapa, o petista atacou Jair Bolsonaro (PL) no assunto religião e acusou o atual chefe do Executivo de pregar o crime

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO CONTEÚDO - 21/09/2017 Lula é ex-presidente da República



Lula (PT) encerrou sua viagem ao Nordeste no último sábado, 18. Depois de passar por Natal e Maceió, o pré-candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores se encontrou com líderes políticos e militantes de sua legenda em Aracajú. Ao lado de Geraldo Alckmin (PSB), vice da chapa, o petista atacou Jair Bolsonaro (PL) no assunto religião e acusou o atual chefe do Executivo de pregar o crime. “É preciso reconstruir um país de harmonia”, disse, em conversa com apoiadores. Nas redes sociais, ele seguiu a mesma linha. “Somos o país do amor, da tolerância. Temos que ter liberdade religiosa. Temos que respeitar todas as religiões. O que não podemos é usar o santo nome de Deus em vão como faz o Bolsonaro”, disparou.

Lula também disse que pretende voltar à presidência para distribuir a riqueza do país a todos. Segundo o petista, não adianta o PIB (Produto Interno Bruto) crescer. É preciso saber se o resultado desse crescimento foi distribuído. Lula ainda falou em governar para todos, mas também disse que iria priorizar as pessoas em situação de vulnerabilidade – atualmente, mais de 33 milhões estão passando fome no país, segundo levantamento. De acordo com o ex-presidente, os “pobres são as pessoas para quem é preciso governar de verdade.”