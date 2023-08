Lula conversa com presidente da Indonésia e anuncia medidas para pescadores artesanais

Líderes devem tratar de acordos bilaterais entre os países; o petista já se encontrou com o mandatário indonésio durante a reunião do G7, em maio, no Japão

Ricardo Stuckert/PR Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante o programa Conversa com o Presidente



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversa por telefone com o presidente da Indonésia, Joko Widodo, nesta terça-feira, 2. A expectativa é de que a conversa gire em torno de relações bilaterais entre o país asiático e o Brasil. A Indonésia já demonstrou a intenção de aumentar a compra de produtos brasileiros, principalmente de proteínas. Lula já se encontrou com o mandatário indonésio durante a reunião do G7, em maio, no Japão. Na ocasião, ambos conversaram sobre mudanças climáticas e sobre a necessidade de criação de um grupo de países para tentar intermediar um acordo de paz na guerra da Ucrânia. Na sequência, o presidente da República tem encontro com jornalistas correspondentes internacionais. Na semana que vem, será realizada a Cúpula da Amazônia, encontro diplomático considerado de extrema importância pelo Palácio do Planalto, o que deve ser um dos temas da conversa com a imprensa internacional. À tarde, Lula participa de uma solenidade de anúncio de medidas voltadas para pescadores artesanais.

É a primeira vez que o governo brasileiro apresenta medidas para este setor e a expectativa é de liberação de recursos. No país, cerca de 1 milhão de pessoas são pescadores artesanais e representam 60% do pescado consumido em todo o território nacional, sendo 46% no Nordeste e 37% no Norte do país. Devem ser anunciados cerca de R$ 154 milhões, que deverão beneficiar 630 mil pescadores. Os investimentos do chamado Programa Povos da Pesca Artesanal envolvem melhorias nas condições de trabalho, valorização de tradições culturais, inclusão socioeconômica, linhas de crédito e assistência técnica e bolsas de iniciação científica para jovens que querem atuar no setor.