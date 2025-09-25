Lula deve incluir Alckmin na reunião com Donald Trump

Presidente da República leva em conta o conhecimento do vice sobre a balança comercial entre Brasil-EUA e o fato de já ter conversado com representantes do governo norte-americano

FÁTIMA MEIRA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Desejo do Palácio do Planalto é de incluir o vice-presidente Geraldo Alckmin na reunião entre Lula e Trump



O Palácio do Planalto está trabalhando para agendar uma conversa remota entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já na próxima semana. O desejo do Planalto é de incluir o vice-presidente Geraldo Alckmin na reunião.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A inclusão de Alckmin, que também é Ministro da Indústria e do Comércio, é estratégica e se deve a dois motivos principais:

Detalhes Técnicos da Balança Comercial: Alckmin possui conhecimento técnico detalhado sobre a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos. Ele seria capaz de desmentir informações falsas, como a alegação de que os EUA são deficitários nessa relação comercial, quando, na verdade, apresentam superávit. O objetivo é convencer Trump de que a manutenção de relações comerciais com o Brasil é lucrativa para os norte-americanos.

Diálogo Pré-Existente: O vice-presidente já tentou manter um diálogo com o governo norte-americano desde que as tarifas comerciais foram anunciadas. Alckmin chegou a se reunir com o Secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, o que lhe confere uma certa abertura para auxiliar na condução da conversa com Trump.

*Com informações de Igor Damasceno

*Reportagem produzida com auxílio de IA