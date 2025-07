Lula recebe presidente da Indonésia nesta quarta-feira no Palácio do Planalto

Entre os temas a serem discutidos, destaca-se o caso de Juliana Marins, que faleceu na Indonésia após um acidente durante uma trilha; chefe de Estado aproveitou o Brics para convidar outros líderes a irem até Brasília

Foto: Ricardo Stuckert / PR Presidente da Indonésia, Prabowo Subianto e o Presidente Lula durante o Brics



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta quarta-feira (9), no Palácio do Planalto, o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto. Este encontro faz parte de uma série de reuniões bilaterais que o presidente brasileiro tem promovido após a cúpula do Brics, realizada no Rio de Janeiro nos dias 6 e 7 de julho. Ontem, Lula já havia se reunido com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, no Palácio da Alvorada. A reunião com o presidente indonésio está prevista para as 10 horas da manhã, seguida de uma reunião ampliada e uma declaração conjunta à imprensa no início da tarde.

Entre os temas a serem discutidos, destaca-se o caso da brasileira Juliana Marins, que faleceu na Indonésia após um acidente durante uma trilha. O presidente Lula deve agradecer os esforços do governo indonésio no resgate de Juliana. Além disso, os dois líderes devem assinar atos que visam diversificar e ampliar o comércio bilateral, com foco em áreas estratégicas como proteção florestal, segurança alimentar e transição energética. Após as reuniões no Palácio do Planalto, os presidentes seguirão para um almoço no Palácio do Itamaraty.

A visita do presidente da Indonésia a Brasília é um marco importante para o fortalecimento das relações entre os dois países. A expectativa é que os encontros resultem em acordos que beneficiem ambas as nações, especialmente em setores de interesse mútuo. A cooperação em proteção florestal é particularmente relevante, dado o papel crucial que Brasil e Indonésia desempenham na preservação de suas vastas florestas tropicais. Além das reuniões com líderes internacionais, a agenda do presidente Lula para esta quarta-feira inclui ainda uma reunião às 16 horas com Marco Aurélio Marcola, chefe de gabinete pessoal da Presidência da República.

