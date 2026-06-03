Após rejeição, defesa de Vorcaro apresenta nova versão de delação para PF

Divulgação / Banco Master Daniel Vorcaro, dono do Banco Master



A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro apresentou à PF (Polícia Federal) uma nova versão da delação premiada após a corporação rejeitar o documento anterior.

Segundo apuração da Jovem Pan, a nova delação foi apresentada na segunda-feira (1). No dia seguinte, os advogados anexaram um complemento.

*em atualização