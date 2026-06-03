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Após rejeição, defesa de Vorcaro apresenta nova versão de delação para PF

  • Por Matheus Alleoni
  • 03/06/2026 14h15 - Atualizado em 03/06/2026 14h17
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Divulgação / Banco Master Daniel Vorcaro, dono do Banco Master Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro apresentou à PF (Polícia Federal) uma nova versão da delação premiada após a corporação rejeitar o documento anterior.

Segundo apuração da Jovem Pan, a nova delação foi apresentada na segunda-feira (1). No dia seguinte, os advogados anexaram um complemento.

*em atualização

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