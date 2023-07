Lula reforça aproximação com Forças Armadas em reunião com comandantes

Encontro também tratou sobre a lista de promoções dos oficiais da ativa, que será divulgada na próxima segunda-feira, 31

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Lula no Palácio do Planalto



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou a aproximação com as Forças Armadas nesta terça-feira, 25, durante reunião com comandantes no Palácio do Planalto, em Brasília. Ao lado do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o petista tratou sobre a lista de promoções dos oficiais da ativa, que será divulgada na próxima segunda-feira, 31. Participaram do encontro o comandante da Marinha, Almirante Marcos Sampaio Olsen, o general do Exército, Tomás Paiva, e o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Marcelo Damasceno. Na oportunidade, o ministro José Múcio Monteiro também levou a Lula a necessidade de aumentar a verba para a Defesa. Atualmente, o orçamento anual da pasta é de R$ 124 bilhões, um dos maiores da Esplanada dos Ministérios. No entanto, quase 80% deste valor é gasto com salários aos profissionais da área.

*Com informações do repórter André Anelli.