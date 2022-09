Lula se reúne com idosos e Bolsonaro faz motocarreata; confira a agenda dos presidenciáveis

Ciro Gomes (PDT) encontra embaixadores da União Europeia e Simone Tebet (MDB) visita a Fiocruz e o Instituto Bio-Manguinhos

O presidente Jair Bolsonaro (PL) realiza motocarreata em Belém, no Pará, a partir das 9h30, e depois vai a Manaus, no Amazonas, para participar do painel de encerramento do seminário 5G.BR, organizado pelo Ministério das Comunicações, às 15h30, e em seguida finaliza a agenda com um comício no Centro-Sul da capital amazonense. O ex-presidente Lula (PT) se encontra com representantes de movimentos e associações de idosos e aposentados, em São Paulo, a partir das 11h. Ciro Gomes (PDT) participa de reunião com embaixadores da União Europeia, em Brasília, às 10h. A senadora Simone Tebet (MDB) tem agenda no Rio de Janeiro onde faz visita à Fiocruz e ao Instituto Bio-Manguinhos, às 10h30, e promove caminhada no Saara, a partir das 16h. Constituinte Eymael (DC) e Padre Kelmon (PTB) participam de um debate na Rede Conectv, em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo, às 20h. Leonardo Péricles (UP) realiza ato público e caminhada na Praça do Ferreira, em Fortaleza, às 9h, e participa do debate “Poder Negro é Poder Popular”, na Universidade Federal do Ceará, às 14h. Sofia Manzano (PCB) grava entrevista para dois podcasts. Soraya Thronicke (União Brasil) concede três entrevistas para veículos da imprensa e podcasts. Vera Lúcia (PSTU) participa de panfletagem junto aos operários da fábrica de cimento Cimesa, em Laranjeiras, no Sergipe, às 6h. Felipe D’Avila (Novo) não anunciou agenda nesta quinta.