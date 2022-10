Lula segue campanha no Nordeste e vai a Pernambuco nesta sexta-feira

Nesta manhã, o candidato à presidência se reúne com a candidata ao governo estadual Marília Arraes (Solidariedade)

Nesta manhã, o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com a candidata ao governo de Pernambuco, Marília Arraes (Solidariedade). Em seguida, eles partem para o centro de Recife, onde participam de uma caminhada com apoiadores. Ontem, o ex-presidente esteve em Sergipe e Alagoas. Em Aracaju, Lula participou de uma caminhada e falou com jornalistas acompanhado do senador e candidato ao governo do Estado, Rogério Carvalho (PT). Em seguida, o candidato petista partiu para Maceió, onde também realizou comício com apoiadores e prometeu encher seu ministério de mulheres: “Quero dizer para vocês que no meu governo vai ter muita mulher nos ministérios, muitas. Vou criar o Ministério da Igualdade Racial outra vez para que a gente possa continuar lutando contra o preconceito estrutural nesse país. Nós vamos criar o Ministério dos Povos Originários e vai ter indígena ministro nesse país. Acabou a ocupação de terra indígena para fazer garimpo ilegal”.

Acompanhado dos senadores Randolfe Rodrigues (Rede) e Renan Calheiros (MDB), Lula disse que a CPI da Covid-19 desvendou crimes cometidos pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello: “Quero terminar dizendo para você, Renan, que o trabalho que voc~e fez como relator da CPI é uma obra prima que vai ficar para a história do Brasil. É através daquele relatório que a gente vai colocar o Pazuello na cadeia. É através daquele relatório e da quebra de sigilo de 100 anos de Bolsonaro, que a gente vai ver quem é honesto nesse país”.

