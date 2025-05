Lula viaja para o Nordeste nesta quarta-feira após apresentar quadro de labirintite

Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, presidente cumprirá agendas nas cidades de Salgueiro (PE) e Cachoeira dos Índios (PB) em obras sociais de infraestrutura

Ricardo Stuckert/PR A primeira parada de Lula será em Juazeiro do Norte, no Ceará, onde ele fará uma breve visita



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está de volta aos compromissos oficiais nesta quarta-feira (28), após um breve período de repouso devido a uma crise de labirintite. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou que Lula tem uma agenda cheia, com viagens programadas para o Ceará, Pernambuco e Paraíba. Durante essas visitas, o presidente se concentrará em obras de infraestrutura e na assinatura de ordens de serviço para projetos de integração hídrica, fundamentais para o desenvolvimento regional.

A primeira parada de Lula será em Juazeiro do Norte, no Ceará, onde ele fará uma breve visita antes de seguir para Salgueiro, em Pernambuco. Em Salgueiro, o presidente visitará a estação de bombeamento EBI3, um ponto crucial no projeto de integração do rio São Francisco. Às 11 horas, está agendada uma cerimônia para marcar a duplicação da capacidade de bombeamento de água da EBI3, um passo significativo para melhorar o abastecimento hídrico na região.

No período da tarde, Lula sobrevoará as obras no ramal do Salgado, ainda no Ceará, antes de se dirigir à Paraíba. Na Paraíba, ele participará da entrega do marco um do ramal do Apod, um evento que simboliza o avanço das obras de integração hídrica no estado. Essas iniciativas são parte de um esforço contínuo para garantir a segurança hídrica e promover o desenvolvimento sustentável no Nordeste brasileiro.

O retorno de Lula a Brasília está previsto para o final do dia, com chegada estimada às 20 horas. Nos dias seguintes, o presidente tem compromissos agendados em Santa Catarina na quinta-feira e em São Paulo na sexta-feira, onde deve passar o fim de semana. A equipe de comunicação da presidência continuará monitorando a saúde do presidente, que foi liberado para as viagens após uma reavaliação médica. A Jovem Pan seguirá acompanhando os desdobramentos da agenda presidencial, mantendo o público informado sobre as atividades de Lula.

*Com informações de Marília Ribeiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA