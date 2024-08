Mãe acusa médico de agredir e matar filho em hospital no Rio de Janeiro

Richard Ferreira da Cruz havia dado entrada no local para tratar de um ferimento provocado por faca em tentativa de assalto

Reprodução/Jovem Pan A mãe de Richard afirmou que ele sofria de bipolaridade e depressão, mas não acredita na versão apresentada pelos profissionais de plantão no hospital



A mãe de Richard Ferreira da Cruz denunciou à polícia do Rio de Janeiro que seu filho morreu após ser agredido por um médico no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital. O caso, que está sendo investigado pela polícia, envolve o jovem de 20 anos, que teria sido esfaqueado no pescoço durante uma tentativa de assalto. Ele foi socorrido e levado ao hospital, onde, segundo a mãe, recebeu um telefonema informando que o filho estava muito nervoso e agitado. Informações preliminares indicam que houve um conflito entre Richard e um dos médicos de plantão, resultando em uma briga. Durante o confronto, o jovem teria sido golpeado novamente no pescoço, o que causou uma intensa hemorragia, levando-o à morte. A prefeitura do Rio de Janeiro lamentou o falecimento de Richard. A mãe de Richard afirmou que ele sofria de bipolaridade e depressão, mas não acredita na versão apresentada pelos profissionais de plantão no hospital.

Publicado por Luisa Cardoso