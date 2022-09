Maior evento náutico da América Latina, São Paulo Boat Show 2022 vai até quarta-feira

Feira reúne embarcações, produtos, serviços e apaixonados pelo segmento de navegação

Reprodução/Jovem Pan News Um dos estandes da São Paulo Boat Show 2022



O São Paulo Boat Show 2022, evento que reúne embarcações, produtos, serviços e apaixonados pelo segmento náutico, vai até esta quarta-feira, 28, no São Paulo Expo, localizado na Rodovia dos Imigrantes. Em entrevista à Jovem Pan News, o diretor da feira, Ernani Parciornik, disse que com a pandemia muitas famílias compraram barcos para ficar nas águas durante o período de isolamento: “A pandemia fez o mundo náutico crescer muito. As pessoas tiveram oportunidade de ver que o barco é um lugar seguro, que você fica com a sua família e, ao mesmo tempo, isolado, mas passeando”. De acordo com o especialista, a expectativa é de crescimento do setor e existem produtos para todos os gostos e bolsos: “Você tem barcos pequenos aqui, de R$ 40 mil, R$ 50 mil e R$ 80 mil. Mais baratos porque são carros pequenos. Você tem jet skis de R$60 mil, R$ 70 mil. Mas você também tem barcos de R$ 1 milhão e de R$ 20 milhões. A gente cresceu 36% nesses dois últimos anos. E esse ano quem sabe bata os 40, com mais 4%”. Nesse mercado, o segmento de alto luxo vai de vento em popa. O diretor de marketing de um dos estaleiros, Rafaiel Paião, destacou que grandes embarcações têm fila de espera: “A gente está ‘soldout’. Dependendo da embarcação, são esperas de seis meses, dez meses, porque tem muita procura”. Os compradores de iates luxuosos buscam exclusividade, personalização e opções de entretenimento à bordo como louge, televisão, suítes e, até mesmo, churrasqueiras.

*Com informações do repórter Daniel Lian