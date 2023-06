Maior feira agrícola do Norte e Nordeste, Bahia Farm Show começa nesta terça-feira

Solenidade de abertura acontecerá por volta das 9h30 e terá a presença do presidente Lula; organização destaca ampliação de estrutura e boas expectativas para o evento

Divulgação/ Bahia Farm Show Segundo diretor, evento deve reunir mais de 400 expositores



Começa nesta terça-feira, 6, a 17ª edição da maior feira agrícola do Norte e do Nordeste do Brasil, a Bahia Farm Show, que acontece na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. A solenidade de abertura terá a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A cerimônia deve acontecer por volta das 9h30 e deverá ter também a presença do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e de outras autoridades. Há poucos dias do início da feira, as máquinas estão a todo vapor, com os expositores deixando tudo pronto para os visitantes que passarão pela feira entre os dias 6 e 10 de junho. O diretor-executivo Aiba, Alan Malinski, falou sobre a estrutura da feira deste ano. “Neste ano, a feira teve uma ampliação de 17%. Ampliamos nossos pavilhões internos para conesguir absorver mais expositores, tanto que saímos de 330 expositores para mais de 415. Ampliamos a nossa praça de alimentação, com parque para crianças. O objetivo aqui é um conforto maior para o expositor e para o público que vier nos visitar”, diz Malinski, que diz ter expectativas positivas para a atual edição. “Acredtiamos que podemos chegar próximo aos números do ano passado e, até mesmo, superá-los. Estamos trabalhando fortemente para isso. Acreditamos que teremos bons números no final da feira”, concluiu. Os ingressos podem ser comprados de forma online no site oficial do evento, sendo que 20% do valor arrecadado será revertido para o Hospital do Oeste, localizado em Barreiras.

*Com informações do repórter Philipe Moreira