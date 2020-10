Maioria quer que vacina contra Covid seja obrigatória, revela pesquisa Datafolha

Levantamento foi feito em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte; mineiros são os que mais querem se vacinar rapidamente

EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Em relação a obrigatoriedade da vacinação, por exemplo, a população carioca se mostrou a mais favorável, com 77%



Uma pesquisa do Instituto Datafolha revelou que mais de 70% da população acha que a imunização contra a Covid-19 deve ser obrigatória. Cerca de 75% dos entrevistados afirmaram que pretende se vacinar assim que as doses estiverem disponíveis. O levantamento foi feito com 3.092 pessoas das cidades de Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Os números variam de acordo com cada capital. Em relação a obrigatoriedade da vacinação, por exemplo, a população carioca se mostrou a mais favorável, com 77%. Já a porcentagem de eleitores que desejam se vacinar rapidamente foi maior na capital mineira, que registrou 81% das intenções.

No geral, jovens entre 16 e 24 anos mostraram maior interesse na vacinação do que pessoas acima dos 60. Na última sexta-feira (9), o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco, reforçou que há garantia de 140 milhões de doses de imunização para o primeiro semestre do ano que vem. Do total, 100 milhões são fruto de uma parceria com a farmacêutica britância AstraZeneca, e o restante faz parte da adesão à iniciativa Covax Facility. Neste domingo (11), o Brasil chegou a 150.488 óbitos e 5.094.979 infecções pelo coronavírus. Em 24h, o país registrou 12.345 novos casos e 290 mortes pela Covid-19.

*Com informações da repórter Nanny Cox