OMS espera distribuir 2 bilhões de vacinas contra a Covid-19 até o fim de 2021

A Organização Mundial da Saúde tem esperança em conseguiu imunizar boa parte da população em 2021. O diretor-geral do órgão, Tedros Adhanom, afirmou nesta sexta, 9, que pretende distribuir globalmente cerca de 2 bilhões de vacinas contra a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus até o final do ano que vem. A ideia é que elas sejam entregues pelo projeto Covax, iniciativa que conta, atualmente, com 171 países, incluindo o Brasil. Em entrevista coletiva, ele afirmou que a “melhor maneira de garantir a efetividade da vacina é fazê-la disponível a todos países”.

Adhanom também elogiou a iniciativa da Moderna, que anunciou que não vai cobrar direitos de patente pelo seu imunizante durante a pandemia. “Na Espanha, há grande aumento nos casos, mas não no número de mortes. É um avanço”, afirmou o diretor-geral da OMS sobre a segunda onda, indicando melhora na maneira de lidar com a doença Michael Ryan, diretor executivo da organização, afirmou que há outras alternativas efetivas na contenção de casos além dos lockdowns, que “estamos tentando evitar”, indicou. “Japão e Coreia do Sul provaram que investigação de casos é eficaz”, apontou Ryan, que ressaltou a importância da manutenção das atividades de rotina, em especial as escolas.

Ryan afirmou ainda que há bons sinais sobre a vacina Rússia, “mas mantemos nossa posição de recomendar os protocolos de segurança” e a necessidade da realização dos testes. A líder técnica da OMS, Maria Van Kerkhove, afirmou: “Não temos resposta ainda sobre a duração dos anticorpos. Há diferentes sinais” com estudos não convergindo nos resultados.

