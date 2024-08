Mais de 15 mil crianças e adolescentes morreram de forma violenta no Brasil

Alerta é da Unicef em parceria com o Fórum de Segurança Pública; levantamento abrange a faixa etária de 0 a 19 anos

Imagem Arquivo Marcello Casal Agencia Brasil Em média, uma criança ou adolescente foi vítima de estupro a cada oito minutos no país durante 2023



Dados alarmantes do relatório Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil, lançado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) revelam que mais de 15 mil crianças e adolescentes foram mortos de forma violenta no Brasil nos últimos três anos. O levantamento abrange a faixa etária de 0 a 19 anos e destaca dois tipos principais de violência: sexual e policial. Em relação à violência sexual, mais de 165 mil meninos e meninas foram vítimas desse tipo de crime nos últimos três anos. Em 2021, foram registrados 46.863 casos, número que saltou para 63.430 em 2023. Isso significa que, em média, uma criança ou adolescente foi vítima de estupro a cada oito minutos no país durante o ano passado. Em 2021, 14% das mortes foram causadas por violência policial. Esse percentual subiu para 17,1% em 2022 e chegou a 18,6% em 2023. Na prática, isso indica que quase uma em cada cinco crianças e adolescentes mortos no Brasil ano passado foi vítima de alguma ação policial.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA