Mais de 2 milhões de imigrantes deixaram os EUA desde início do governo Trump

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) anunciou que mais de 2 milhões de imigrantes irregulares deixaram o país desde o início do governo Donald Trump. Os dados, confirmados pela Casa Branca, revelam um impacto significativo das políticas de imigração mais rígidas implementadas pela administração.

Segundo o DHS, do total de imigrantes que deixaram os EUA, aproximadamente 400 mil foram deportados por agências como a ICE (agentes especiais e oficiais). O restante, cerca de 1,6 milhão de pessoas, optou por sair voluntariamente em resposta às medidas mais rigorosas contra a imigração irregular. Um dos incentivos para a saída voluntária inclui um programa onde imigrantes podem acessar um aplicativo para registrar sua saída, incluindo a passagem de volta para o país de origem, e receber um auxílio de aproximadamente US$ 1.200 para os custos da viagem.

A administração Trump argumenta que o reforço no controle de fronteiras e as mensagens claras sobre os riscos de detenção para imigrantes ilegais estão estimulando as saídas voluntárias. No site oficial da Casa Branca, o governo afirma que 2 milhões de imigrantes deixaram o país desde que Trump voltou ao poder. No entanto, organizações de imigração alertam que esses números podem estar superestimados ou simplificados, e que muitos casos envolvem pessoas com pouca proteção legal ou que aguardavam processos de asilo.

