Mais de 40 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes financeiros em 12 meses

Prejuízo contabilizou mais de R$ 2 bilhões nesse período; ocorridos aconteceram, principalmente, durante o horário comercial, entre 9h e 17h

Reprodução/FreePik A maioria desses golpes, nove em cada dez, ocorre via celular



Mais de 40 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes financeiros nos últimos 12 meses, segundo um levantamento da Biokat. Esse número representa 20% da população do país. Os prejuízos acumulados nesse período somam mais de R$ 2 bilhões. O estudo, intitulado “Tendências em Fraudes Digitais no Sistema Financeiro”, revela que cerca de 40% dos brasileiros já caíram em algum tipo de golpe ao longo da vida. A maioria desses golpes, nove em cada dez, ocorre via celular, principalmente durante o horário comercial, entre 9h e 17h. Os tipos mais comuns de golpes são os links fraudulentos e as ligações de centrais bancárias falsas, onde os golpistas fingem ser de instituições confiáveis para obter dados sigilosos.

O Pix, sistema de pagamentos instantâneos, tem sido um dos principais alvos dos golpistas. Em 2022, 70% das perdas financeiras causadas por golpes foram realizadas através do Pix, totalizando mais de R$ 2,5 bilhões. A facilidade e rapidez do sistema, que são suas principais vantagens, também acabam sendo exploradas pelos criminosos para realizar transações fraudulentas. A recomendação é que a população evite compartilhar informações pessoais com desconhecidos e esteja sempre atenta a possíveis fraudes.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA