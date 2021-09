Mais de 46 mil brasileiros foram presos tentando entrar ilegalmente nos EUA

Dados representam as detenções feitas de outubro de 2020 a agosto de 2021

REUTERS/Jose Luis Gonzalez Apenas em agosto deste ano, quase 10 mil brasileiros foram presos ao tentar fazer a travessia ilegal



A crise da imigração nos Estados Unidos também é causada pelo aumento de brasileiros tentando cruzar a fronteira do país com o México. De outubro de 2020 a agosto de 2021, mais de 46 mil pessoas oriundas do Brasil tentaram entrar ilegalmente em território norte-americano, o que vem chamando atenção das autoridades locais. Apenas em agosto deste ano, quase 10 mil brasileiros foram presos ao tentar fazer a travessia ilegal. O número é seis vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Nesta quinta-feira, 23, um grupo com 140 imigrantes do Brasil foi preso. De acordo com informações do órgão de proteção de fronteira, o auge da imigração ilegal de brasileiros aconteceu em 2019, quando 18 mil pessoas tentaram entrar no país, o que demostra um aumento expressivo.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano