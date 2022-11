Major da PM é indiciada pela morte do marido com tiro na cabeça no Rio de Janeiro

Fabiana Pereira Ribeiro confessou o crime e disse ser vítima de violências constantes praticadas pelo homem, que era ex-cabo do Bope

Major da Polícia Militar Fabiana Pereira Ribeiro assassinou o próprio marido no Rio de Janeiro



A major da Polícia Militar Fabiana Pereira Ribeiro vai responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e sem direito de defesa da vítima pelo assassinato do próprio marido, 0 ex-cabo do Bope Luis Alberto Muniz. Em fevereiro deste ano, ela chegou a ligar para a corporação afirmando que o homem havia se suicidado na casa,onde eles viviam com os filhos, na Ilha do Governador, na zona norte da capital fluminense. Porém, após a perícia, ficou identificado que o homem havia sido assassinado.Posteriormente, a major confessou o crime e disse que estava cansada das agressões físicas e psicológicas praticadas pelo marido há anos contra ela. A denúncia do Ministério Público pede a condenação e prisão da major por ela oferecer risco à ordem pública, por ser major da PM e ter acesso a armas de fogo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga