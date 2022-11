Manifestação contra eleição de Lula é registrada na cidade de São Paulo

Sem indícios ou provas, grupo acredita que eleições foram fraudadas e, por isso, pediu uma intervenção federal

Reprodução/Jovem Pan News/Jornal da Manhã Grupo de manifestantes em São Paulo protestam contra eleição de Lula



Um grupo de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou uma manifestação na noite da última segunda-feira, 31, entre a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e o Quartel General do Comando Militar do Sudeste, contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o comando do Palácio do Planalto a partir de 2023. Os manifestantes usavam blusas da Seleção Brasileira, roupas e bandeiras nas cores verde e amarelo, além da própria bandeira do Brasil como elementos visuais. O grupo pedia uma intervenção federal por acreditar que a eleição teria sido fraudada. Além disso, o grupo também se manifesta contra o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, principalmente o presidente desta segunda corte, o ministro Alexandre de Moraes.

*Com informações da repórter Carolina Abelin