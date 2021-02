Manifestações pelo Brasil voltam a pedir impeachment de Bolsonaro

Além de pedirem a saída do presidente, manifestantes queriam também vacinação ampla para a população brasileira

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO FUP20210131612 - 31/01/2021 - 17:51 São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre foram algumas das capitais que registraram carreatas contra o presidente.



Partidos de oposição e movimentos sociais saíram às ruas neste domingo, 31, pedindo novamente o impeachment de Jair Bolsonaro. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre foram algumas das capitais que registraram carreatas contra o presidente. Além de pedirem a saída de Bolsonaro, os manifestantes queriam também vacinação ampla para a população brasileira. Em São Paulo, a carreata passou pela Avenida Paulista no início da tarde e as pessoas carregavam bandeiras de partidos de oposição e dizeres contra o presidente, promovendo buzinaços pelas ruas.

Na capital fluminense os protestos tiveram início na zona sul, por volta das 10 horas da manhã, e os veículos seguiram até o Aterro do Flamengo. Em Brasília, em frente ao Congresso Nacional, artistas fizeram uma performance contra a atuação do presidente no combate à pandemia. Ao mesmo tempo, eleitores de Jair Bolsonaro também estiveram no local e manifestaram apoio ao chefe do executivo. Não houve registro de confrontos graves.

*Com informações da repórter Camila Yunes