Manifestantes acampados na porta de quartel do Exército aguardam chegada de apoio

Expectativa é de que mais manifestantes se juntem ao grupo para participar de ato programado para o dia 15 de novembro

Jovem Pan News Aproximadamente 300 caminhões estão no local



Em Brasília, os manifestantes seguem concentrados em frente ao quartel-general do Exército no Setor Militar Urbano. O número de pessoas que participa do movimento oscilou ao longo dos dias, mas sempre com muitas pessoas mobilizadas, incluindo famílias, pessoas idosas, todos em clima pacífico. Uma boa parte dos manifestantes veio de outros Estados. Estão em frente ao QG do Exército aproximadamente 300 caminhões, que fizeram um ‘buzinaço’ com duração de cerca de meia hora, cerca de 200 índios da etnia Paresí, originários do Mato Grosso, além de representantes da etnia Mundurucu, da região amazônica. A expectativa é que o número de manifestantes seja ampliado neste fim de semana, com pessoas que estão vindo de fora de Brasília e que devem permanecer nesta grane manifestação que está sendo organizada no dia 15 de novembro. São esperados pelo menos três ônibus trazendo mais índios da etnia Paresí, também são aguardados mais de 50 caminhões e ônibus vindos de São Paulo, Mato Grosso e Goiânia.

*Com informações da repórter Iasmin Costa